В Омске проходит форум педагогов

Александр Бурков признал: труд педагога очень непрост. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске в дистанционном формате проходит II областной августовский форум работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее». С 24 по 28 августа участники будут обсуждать реализацию нацпроекта и положения утвержденная в «июльском» Указе Президента Владимира Путина - «Возможности для самореализации и развития талантов».

Педагоги будут искать новые подходы к раскрытию способностей у детей и их развитию. Главная задача - организовать это как процесс. Работа в новом формате должна дать открыть новые векторы развития системы по основным направлениям.

Видеобращение для участников форума записал и губернатор Омской области Александр Бурков. Он обратился к педагогам.

- В числе главных национальных приоритетов наш Президент назвал повышение качества образования. Ключевые цели останутся неизменными, но будут актуализированы основные показатели с учетом новых социально-экономических факторов. Эти изменения во многом будут отражать и поправки к Конституции, одобренные гражданами на общероссийском голосовании. В прошлом году мы с вами приступили к реализации национального проекта «Образование». Это позволило повысить качество образования в Омской области, улучшить инфраструктуру, создать дополнительные условия для формирования новых компетенций у учеников, - сказал глава региона.

Губернатор уверен, что цифровыми технологиями невозможно полностью заменить живое общение в классах Фото: Алексей ФОКИН

Для раскрытия способностей и новых талантов в Омске делается много: в 2019 году открыт технопарк «Кванториум». В сельских школах заработали 58 современных центров «Точка роста». В ряде малых школ были отремонтированы спортивные залы. В автотранспортном и аграрно-технологическом колледжах студентов приняли новые мастерские. Глава региона пообещал и дальше обновлять материально-техническую базу школ, там будет появляться новое компьютерное оборудование.

По информации пресс-службы омского правительства, к концу года завершится строительство большого образовательного комплекса на 1 122 места в Омске. Это будет первая школа в рамках нацпроекта «Образование». В регионе начнется строительство еще пяти средних образовательных учреждений. Появится мобильный детский технопарк «Кванториум» для выездов в сельские районы. А для студентов авиационного колледжа им. Жуковского оборудуют пять мастерских. В системе дополнительного образования будет создано еще 4,5 тысячи мест.

Форум продлится до 28 сентября. Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Ваш труд никогда не был простым. А в последнее время вам пришлось особенно трудно из-за пандемии, - обратился к участникам форума омский губернатор. - Вы были вынуждены оперативно перестроиться под новые реалии: скорректировать учебные планы под дистанционное обучение, решать проблемы с программным обеспечением и морально поддерживать как детей, так и родителей. Но вы справились со всеми вызовами! И сегодня мы видим, что наши дети по-настоящему соскучились по школе, а родители по достоинству ценят нелегкий учительский труд.