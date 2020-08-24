«Мне и моим детям поступили угрозы»: Омский врач, лечивший Навального, рассказал о нападках

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Омские врачи рассказали о том, как лечили Алексея Навального в БСМП-1. Они заявили, что шумиха под окнами больницы и большое количество фанатов политика и журналистов сильно мешала. Но медики уверены: они все сделали правильно. Сейчас Навальный находится в немецкой клинике.

Не скрывают омские врачи и прессинга, который обрушился на них в первые часы госпитализации пациента. А заместитель главного врача БСМП-1 Анатолий Калиниченко даже сообщил об угрозах в свой адрес. Кто угрожал, он говорить не стал.

- Я получил несколько десятков угроз в свой адрес в социальных сетей. Угрожали и мне, и моим детям. Я не скрываю свою личную жизнь. Бог судья этим людям, это ни на что не повлияло. Серьезно эти сообщения я не воспринял. Мы просто выполняли свою работу. Семья Алексея Навального тоже не виновата в этих угрозах, - сказал зам главного врача омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко.