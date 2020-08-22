Сотрудники омского УФСИН приняли присягу в День Флага

Присягу будущие сотрудники УФСИН приняли в парке Победы рядом с вечным огнем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот день Флага запомнится молодым сотрудникам омского УФСИН на всю жизнь. Сегодня они торжественно приняли присягу в парке Победы. После небольшого экскурса в историю от врио начальника управления федеральной службы исполнения наказания по Омской области, подполковника внутренней службы Сергея Нечаева и поздравлений от заместителя мэра Омска Анастасии Терпуговой, новобранцы в торжественной обстановке зачитали присягу и стали частью уголовно-исполнительной системы.

Также поздравить будущих сотрудников УФСИН пришел и председатель совета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Омской области, член Общественного совета при УФСИН России по Омской области полковник внутренней службы в отставке Валерий Макаров. В своем выступлении он рассказал, что выбранная профессия открывает для новобранцев множество возможностей, несмотря на ее суровый имидж в обществе.