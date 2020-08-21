В омской больнице заявили, что поставили диагноз Алексею Навальному

Навального увезли на скорой прямо с летного поля. Фото: ВКонтакте

Огромная группа врачей, в том числе из московских институтов имени Бурденко и Пирогова, занимаются лечением Алексея Навального. Ночью его состояние удалось немного улучшить.

Ранее сообщалось, что медики омской больницы рассматривают пять диагнозов. Сейчас в БСМП-1 после консилиума определились с точным диагнозом. Называть его журналистам отказываются, но отравление врачи уже опровергли. Ядов в организме Алексея Навального не нашли.

По словам медиков, продолжается борьба за жизнь пациента. Транспортировать его сейчас в немецкую клинику, на чем настаивает семья политика, нельзя.

- Идет интенсивная терапия, корректируем лечение с московскими коллегами. Мы берем во внимание результаты химико-токсиологические исследования, - сказал зам главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко. - Мы сейчас говорим о различных возможностях отравлений. Но в крови или моче на сегодня наличие ядов не найдено. Диагноз отравление остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациента отравили. Мы имеем полный диагноз, но назвать его не можем. Информация о нем есть у родных пациента.