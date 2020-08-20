Навальный срочно госпитализирован в Омске с подозрением на отравление

Стали известны подробности о состоянии Алексея Навального. Рано утром он был экстренно госпитализирован в реанимацию прямо из аэропорта Омска. Ему резко стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Появилось видео госпитализации Навального прямо со взлетно-посадочной полосы.

Сейчас, по данным некоторых СМИ, политик находится на аппарате ИВЛ в реанимации. Он терял сознание, но уже пришел в себя. У Навального, по предварительным данным, подозрение на отравление. В омском минздраве уже подтвердили его госпитализацию.

- Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление, - рассказала подробности пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.