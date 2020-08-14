Омские росгвардейцы проверили готовность образовательных учреждений к 1 сентября

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

В преддверии нового учебного года безопасности образовательных учреждений уделяется особое внимание. Ежедневно сотрудниками Управления Росгвардии по Омской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся. В рамках данных мероприятий сотрудниками вневедомственной охраны осуществляется объезд образовательных учреждений, проверка наличия и исправности технических средств охраны, проведение инструктажей со всеми категориями работников, а также проверка их умений в использовании средств передачи тревожных извещений.

Ежесуточно сотрудниками Росгвардии проверяется не менее 100 объектов образования. В рамках проверки неисправностей в работе охранного оборудования выявлено не было, а работники показали высокий уровень знания алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

– С целью поддержания должного уровня обеспечения безопасности учащихся и воспитанников образовательных учреждений нами регулярно проводятся проверки исправности технических средств и уровня подготовки персонала учебных заведений, – отметил старший инженер ПЦО №4 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» капитан Евгений Полошков.

Проведение контрольно-проверочных и предупредительно-профилактических мероприятий на объектах образовательной сферы продолжаются.