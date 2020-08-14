После совещания губернатора с руководителями крупных предприятий контролировать выбросы в Омске будут по-новому

Глава региона уделяет большое внимание теме экологии. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области провел онлайн-совещание с руководителями промышленных предприятий города, которые производят выбросы. С ними Александр Бурков обсудил вопросы экологии и взаимодействия власти, бизнеса и контролирующих органов.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, до последнего времени планы по сокращению выбросов при неблагоприятных метео условий I степени опасности подразумевали только усиление контроля за соблюдением технологических регламентов работы всех производств, оборудования и установок. Правда, выполнили ли эти требования предприятия, проверить было невозможно.

Поэтому по поручению губернатора в Омской области предприятия теперь будут обязаны разработать меры, непосредственно влияющие на снижение выбросов. Они должны предусматривать ограничение, либо полный запрет отдельных производственных процессов вне зависимости от погодных условий. Александр Бурков обратился к бизнесу с просьбой переходить к конкретным действиям по снижению выбросов. Ведь экологическая обстановка напрямую влияет на миграционные процессы.

Губернатор считает, что контроль должен быть даже за самыми маленькими предприятиями. Фото: Алексей ФОКИН

- Я понимаю, уважаемые руководители, что для вас в первую очередь важны производственные показатели и финансово-экономические задачи. Но нельзя забывать о здоровье омичей, - подчеркнул губернатор.

Он выразил надежду, что омские промышленники ответственно отнесутся к своей обязанности обеспечивать снижение концентраций загрязняющих веществ и займутся проработкой и согласованием планов по снижению выбросов в такие периоды.

- Если обнаружено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, необходимо проверить на самом предприятии выполнение утверждённого плана. Если предприятие не составило плана или он не соответствует новым требованиям, значит, абсолютно точно является нарушителем, - добавил министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов.

Соответствующая информация будет направлена в прокуратуру Омской области и Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Что касается осуществления государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха при поступлении информации о наступлении неблагоприятных метеорологических условий, то в Федеральном законе концептуально реализована законодательная инициатива региона о проведении внеплановых выездных проверок в периоды неблагоприятных метео условий Согласование прокуратуры при проведении таких выездов уже не требуется.

- Наша задача сегодня – заставить каждое предприятие разработать планы с учетом производственных особенностей непрерывного цикла. Мы должны понимать, какие они будут технологические линии выводить, останавливать или снижать производство при неблагоприятных метеоусловиях, - сказал губернатор. - Пока многие предприятия стараются уйти от этого обязательства. Здесь дано поручение Росприроднадзору, Роспотребнадзору, Обь-Иртышскому управлению по гидрометеорологии и Минприроды начать плановую работу по замерам в санитарных зонах промышленных предприятий в период неблагоприятных метеоусловий. Мы имеем возможность штрафовать.