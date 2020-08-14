«Каким нужно быть человеком, чтобы не порадоваться за него?»: Хабиб высказался о чемпионстве в UFC омского бойца Петра Яна

Петр Ян - чемпион UFC Фото: YouTube

Первый чемпион UFC от России Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу в бою за пояс омского бойца Петра Яна - он теперь второй чемпион UFC от нашей страны. На вопрос, рад ли Хабиб был победе сибиряка, он ответил:

- Каким нужно быть человеком, чтобы не порадоваться? Тем более, я его лично знаю. Конечно, я радовался победе Петра. Я смотрел тот бой, он очень хорошо перестроился, поменял стойку. Было видно, что Петр Ян хочет больше стать чемпионом и победить. Иногда этого достаточно, - сказал Хабиб Нурмагомедов. Я бы посоветовал ему сейчас поменьше отвлекаться, потому что, когда ты становишься чемпионом, на тебя начинается охота. На тебя уже по-особенному настраиваются, побеждать сложнее. Сложнее удержать пояс, чем его завоевать первый раз. Петр Ян проделал сложный путь от простого сибирского парня до чемпиона UFC. Не теряй фокус, век спортсмена очень короткий.