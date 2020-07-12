2020-07-12T08:29:47+03:00
Спорт

«Раз, два. Все просто»: Боец из Омска Петр Ян стал чемпионом UFC

Он – второй за всю историю россиянин, завоевавший этот титул
Анна МИКУЛА
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Петр Ян – второй за всю историю россиянин, завоевавший этот титулПетр Ян – второй за всю историю россиянин, завоевавший этот титулФото: vk.com
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27-летний боец из Омска Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок с бразильцем Жозе Алду состоялся в «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

В схватке с именитым соперником Ян практически не оставил ему шансов, нанеся около ста сокрушительных ударов.

Эта победа выглядит еще более впечатляюще, если учесть, что титул чемпиона UFC спортсмены из России завоевывают всего второй раз за всю историю таких встреч. Первым был Хабиб Нурмагомедов, и вот теперь победителем стал омич.

– Раз, два. Все просто, – лаконично прокомментировал случившееся Петр Ян.

Но путь, который спортсмен проделал, чтобы добиться такого оглушительного успеха, точно простым не был. Известно, что он перебрался в Омск с Крайнего Севера, в 15 лет. Мама, которая воспитавала их с братом одна, собрала денег на билет и поддерживала Петра в самые сложные моменты.

– Два года не был дома, потом прилетел в Дудинку, посмотрел и понял: надо возвращаться в Омск, – делится Ян в рубрике «Открытое письмо». – Город маленький, да и в Омске уже начал появляться результат по боксу. Поступил в физкультурный институт, учился.

В интервью порталу Sports.ru

он рассказывает, что изучал борьбу по роликам на YouTube и вспоминает, как приходилось участвовать в боях за четыре тысячи рублей, проводившихся по ночам в клубе «Атлантида», а утром идти на занятия и тренировки.

Добавим, что на счету Яна за время выступления в UFC 15 побед и только одно поражение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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