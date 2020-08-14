Стало известно, как 6-летняя омичка оказалась на карнизе балкона

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Только чудом удалось избежать серьезных последствий вчерашнего ЧП в Ленинском округе. Напомним, соседи заметили 6-летнюю девочку, стоявшую на карнизе и цеплявшуюся ручками за ограждение. Насмерть перепуганного ребенка сняли сотрудники МЧС, забравшиеся наверх по приставной лестнице.

Но заметив на балконе другого малыша, спасатели решили зайти в квартиру через балкон и вызвать на место полицию. В комнате открылась и вовсе удивительная картина. Там находились еще двое детей. При этом выяснилось, что их 37-летняя мать все это время была дома и спала. Женщина оказалась сильно пьяна.

– Предварительно установлено, что по данному адресу проживает 37-летняя женщина с гражданским супругом и пятеро детей: 11, 7, 6, 2 лет и новорожденный мальчик. Данная семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Инспекторами по делам несовершеннолетних в отношении женщины составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По данному факту проводится дальнейшая проверка. Информация также будет передана в органы опеки и попечительства.