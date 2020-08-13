На видео попало спасение 6-летней девочки, стоявшей на карнизе балкона в Омске

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сильно напугала всех соседей 6-летняя жительница Ленинского округа. Малышка, стояла на карнизе балкона с внешней стороны и из последних сил цеплялась ручонками за ограждение. Пробыв долгое время под дождем в одной кофточке, она сильно устала и замерзла.

Выяснилось, что ее и еще троих детей взрослые заперли одних в пустой квартире. Ребенок и полез на балкон, чтобы хоть как-то развлечься. Она выбралась наружу, а вот забраться обратно не сумела. Прыгать вниз было тоже рискованно – упав на асфальт с высоты второго этажа, девочка могла сильно разбиться.

Столпившиеся под балконом люди поняли, что сами не смогут вызволить ребенка из беды, и обратились за помощью к спасателям.

Один из приехавших на место сотрудников МЧС, поднялся наверх по приставной лестнице и бережно спустил спасенную девочку вниз. После этого ее закутали в теплую куртку, посадили в служебную машину и напоили горячим чаем.

– Девочка была очень напугана, – рассказал старший инструктор-пожарный Асет Апенов. – Мы успокаивали ее, говоря, что теперь мы здесь и ей не угрожает опасность. На улице было достаточно прохладно, поэтому мы усадили девочку в пожарный автомобиль, где укрыли, чтобы согреть. По приезде скорой помощи передали медработникам. На самом балконе также находился малолетний ребенок. Было принято решение проникнуть на балкон и в квартиру, чтобы предотвратить повторение ситуации.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в операции задействовали шесть человек личного состава и один пожарный автомобиль. В квартире спасатели обнаружили еще троих детей. На место вызвали полицию, а ребятишек передали участковому.