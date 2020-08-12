Омич заснул за рулем и врезался в столб

Молодой парень сейчас в реанимации. Фото: ВКонтакте

Сегодня ранним утром в аварии на проспекте Карла Маркса серьезно пострадал молодой человек. Сильный удар услышали жильца домов на центральной магистрали около 5:30 утра. Водитель "Ниссана" врезался в столб освящения. Машину сильно помяло и доставать водителя пришлось сотрудникам МЧС. Кадры этой спасательной операции запечатлел очевидец и поделился ими в соцсетях.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что ДТП произошло в районе дома №16 рядом с остановкой "Транспортная Академия". 20-летний водитель уснул за рулем и въехал в столб. Пассажиров в машине не было. Водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимацию.

Сегодня на улице Маркса в том же районе сегодня днем произошло еще одно ДТП, спровоцировавшее серьезный затор.