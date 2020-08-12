Из-за аварии в центре Омска образовалась большая пробка

Очевидца говорят, что пробка сохраняется по сих пор. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появились фотографии серьезной аварии на пересечении улиц Карла Маркса и Маяковского. Две легковушки столкнулись прямо на светофоре. Это вызвало большую пробку на Карла Маркса. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что авария произошла еще в 12:45, но машины до сих пор не растащили. Идут работы по установлению причин столкновения. По предварительным данным, виновницей стала 35-летняя женщина за рулем "Тойоты", она при повороте с Маяковского на Маркса врезалась в "Ладу Приора", которой управлял 21-летний парень.

В аварии пострадала водитель иномарки, необходимую помощь ей оказали медики скорой помощи на месте. Водитель "Лады" не пострадал.