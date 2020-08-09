За неделю от коронавируса умерли 18 омичей

Появились свежие данные о ситуации с коронавирусом в Омской области. За сутки выявили 112 новых случаев. Таким образом, количество зараженных приближается уже к 8 тысячам.

Не обошлось и без летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались еще четверо пациентов. За неделю от COVID-19 умерли всего 18 человек. Это самые большие цифры за последнее время. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 92 человека.

Добавим, что ранее появились любопытные цифры Росстата. Ведомство сообщило, что только за июнь в Омской области от подтвержденного коронавируса скончались 86 человек. Тогда как оперштаб и минздрав сообщали лишь о 12. Расхождение в цифрах до сих пор так и не прокомментировали.