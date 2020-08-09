В Омской области от коронавируса умерли еще 3 пациента

Врачи не смогли спасти зараженных. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Свежие данные опубликовал региональный оперштаб. Уже больше трех недель в Омской области за сутки заражается больше 100 человек за сутки. Не стали исключением и последние 24 часа.

Сообщается сразу о троих умерших пациентов от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в Омской области скончались от COVID-19 88 человек.

Добавим, что накануне появилась информация от Росстата, которая сильно отличается от данных регионального минздрава о смертности от короновируса. Росстат сообщил о 86 умерших от COVID-19 в июне 2020 года, тогда как в Омске заявляли лишь о 12 пациентах.

Официальный документ Росстата

Ошибка это в цифрах или свидетельство занижения статистики минздравом, неизвестно. Ведомство не стало комментировать эту ситуацию. Не захотел говорить на эту тему с "Комсомолкой" и председатель омского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, глава минтруда Владимир Куприянов. Не дослушав вопрос, чиновник со словом "Спасибо" просто положил трубку.