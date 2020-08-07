Губернатор оставил напутствие спортсменам на фундаменте будущего крытого катка в Нефтяниках

Губернатор пожелал спортсменам ровного льда. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на стройплощадке в Нефтяниках, где по нацпроекту «Демография» в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» возводится новый каток с искусственным льдом.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, крытый каток станет частью ансамбля сооружений на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник». В прошлом году здесь выполнено покрытие из синтетической травы, установлен дренажный модуль с подогревом на основное футбольное поле стадиона и создано запасное поле для мини-футбола.

- Мы расширяем «Сибирский нефтяник» - провели модернизацию футбольного поля, уложили искусственное покрытие с подогревом, а сегодня начали строительство катка. Поэтому здесь будет всё для занятий различными видами спорта, начиная с лёгкой атлетики и заканчивая хоккеем. Город и сам регион у нас спортивные, поэтому так важно создание новых спортивных объектов, - отметил Александр Бурков.

Объект должен быть достроен к июлю 2021 года. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня прошла заливка «первого бетона». Новое спортивное сооружение сможет ежедневно принимать до 1 000 спортсменов. Здесь будут и трибуны на 250 зрителей.

- Планов у нас много. Главный объект, если мы говорим о хоккее, это «Арена Омск», где строительство, как вы знаете, уже ведется быстрыми темпами. Данный ледовый каток строится в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Объект стоимостью 276 млн. рублей должен быть сдан через год. В дальнейшем мы переводим сюда спортивные школы по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею. Здесь будут заниматься, в том числе, и любительские хоккейные команды. Будет доступно любительское катание. У нас более 45 тысяч омичей в год занимаются фигурным катанием, поэтому данный объект будет очень востребован, - рассказал губернатор Александр Бурков.

Он расписался на первом блоке фундамента и оставил пожелание спортсменам.

«Ровного льда и новых побед!», - напутствовал губернатор.

Завершить строительство объекта планируется до 31 июля 2021 года. Все работы идут по графику. Возведением занимается компания «Лидер».