За неделю в Омской области от коронавируса умерли 11 человек

Каждую неделю фиксируют все больше смертей от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидемия COVID-19 не ослабевает в Омской области. Региональный оперштаб каждый день фиксирует стабильно высокое число заболевших и подводит неутешительную статистику смертности. За прошедшую рабочую неделю не было ни одного дня без смертей.

По данным омского оперштаба, с 3 по 7 августа в Омской области от коронавируса скончались 11 человек. За прошлую неделю вирус унес только 8 жизней.

По данным всероссийского штаба по борьбе с коронавирусом, Омская область находится на 11 месте сред регионов по количеству заражений. На относительно высоких строчках регион оказался в начале прошлой недели и с тех пор не опускался ниже 15 места.

Несмотря на это в регионе уже приняли ряд послаблений для бизнеса и готовятся к возобновлению учебного процесса в очном формате с 1 сентября.