2020-08-03T14:28:24+03:00
Общество

Откроют зоопарки и бассейны в Омске: Какие еще решения принял оперштаб

Стали известны итоги заседания омского оперштаба по борьбе с коронавирусом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Стало известно, какие послабления ждут омичей, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.Стало известно, какие послабления ждут омичей, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 3 августа, прошло заседание омского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Ранее сообщалось, что на нем будут рассматривать вопросы перехода к третьей волне снятия ограничений. Из-за увеличения числа заболевающих омичи опасались, что штаб решит не переходить к смягчению режима или вовсе решит его ужесточить.

По итогам заседания стало известно, что режим повышенной готовности в регионе сохранится еще на две недели, до 18 августа.

С 5 августа разрешили работу следующим организациям:

- курсы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке (с ограничением по количеству обучающихся в группах);

- работу магазинов на территории торговых центров без ограничения по площади;

- Большереченскому зоопарку и комплексу "Старина Сибирская"

Если эпидемиологическая обстановка улучшится, то с 19 августа планируют разрешить работу в полном объеме детским спортивным школам и бассейнам.

Еще одним важным вопросом, который рассматривали на заседании оперштаба, стало начало учебного года в омских школах. Обучение планируют начать с 1 сентября в очном режиме с соблюдением особых санитарных норм.

- В пятницу уже провели совещание со всеми директорами школ Омской области в режиме конференц-связи, чтобы они знали, как менять режим прихода детей в школу, развода по потокам, приёма пищи, - отметила на совещании министр образования омской области Татьяна Дернова.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, специалисты ведомства оставили за собой право изменить сроки и форму обучения, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Также стало известно, что для омичей официально отменили обязательный 14-дневный карантин, который люди должны были отсидеть в изоляции после визита в другие регионы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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