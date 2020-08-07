«Хочу, чтобы все знали, каким человеком ты была!»: Друг омички, погибшей в жуткой аварии, написал ей письмо

Ангелине М. (на фото) и ее подруге было всего по 19 лет.

Напомним, эта чудовищная авария случилась в ночь на 6 августа. «Датсун», вылетевший на перекрестке на красный свет, протаранил на полной скорости «Лексус» с ничего не подозревавшим водителем. В результате внедорожник несколько раз перевернулся и вылетел с дороги. Мужчина, находившийся внутри, не пострадал, хоть и вышел из авто в шоковом состоянии.

А в машине, которой управлял предполагаемый 21-летний виновник аварии, не выжил никто. Погиб он и две его юные пассажирки. Девушки только недавно отметили свое 19-летие. Изначально появилась информация, что они ехали на такси в момент аварии. Но чуть позже выяснилось, что они отправились кататься по городу со своим приятелем.

Судя по всему, обе погибшие были очень жизнерадостными и отзывчивыми девушками. Узнав о трагедии, друг одной из них написал на своей странице в соцсети трогательное прощальное письмо. Они работали вместе в сетевом магазине мужской одежды.

– Сегодня день глубокой печали, – пишет Куандык Ширкеев. – Сейчас тяжело не только мне, но и многим близким нашей Ангелины. Я скорблю вместе с вами, провожая в последний путь близкого и дорогого мне человека. Я знал Ангелину очень хорошо, так как мы работали вместе еще с первых моих проектов. Она мне сразу понравилась как человек отзывчивый, добрый, честный, искренний, трудолюбивый. Уважающий своих родителей и близких людей. Я знаю, что мои слова тебя не вернут. Но я хочу, чтобы все знали, каким замечательным человеком ты осталась и будешь в наших сердцах. Мне тебя будет не хватать. Мы тебя очень любим. Спи спокойно.

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