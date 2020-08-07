Мэр Омска сделала заявление о начале учебного года в школах с 1 сентября

Не исключено, что ношение масок на уроках будет обязательным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Омска Оксана Фадина впервые высказалась о начале учебного года в школах. По ее словам, прогноз пока позитивный. Все настраивают на то, что с 1 сентября учебные учреждения заработают как обычно. Но все может резко измениться. Так считает глава города.

- Предварительно эту тему с министром образования Татьяной Васильевной Дерновой обсуждали. Пока мы ориентируемся позитивно по вопросу открытия школ с 1 сентября, - цитирует РИА Омск-Информ мэра Фадину. - Детишкам нужен образовательный процесс. У нас впереди еще месяц, как сложится картина по заболеваемости: вы сами видите, что она меняется ежедневно. Здесь надо смотреть – это вопрос штаба.

Добавим, что ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что родители омских школьников сами решат: водить детей с 1 сентября на уроки или оставить дома на дистанционке. В школах же будет три смены для обучения. Чтобы избежать скопления школьников, время начала занятий и перемен будет разное. Не исключено, что обязательным станет ношение масок во время уроков.