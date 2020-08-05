Родители омских школьников сами решат, будут их дети ходить на уроки или останутся на дистанционке

Если родители решат оставить детей на дистанционке, для них разработают план занятий и график аттестации. Фото: Мария ЛЕНЦ

До начала нового учебного года чуть больше трех недель. Уже известно, что переносить его не будут. С 1 сентября начнутся занятия во всех омских школах. Вот только до сих пор не было ясно, в какой форме: дети пойдут на уроки или останутся на дистанционном обучении. Из-за пандемии коронавируса год омские школьники заканчивали именно в режиме-онлайн. Занятия в учебных заведениях были отменены.

Весной звучало много недовольств в адрес нового формата обучения. Многие сайты и онлайн-платформы просто не выдерживали наплыва школьников, которые хотели сделать уроки. Омичи рассчитывали, что за лето эпидемия сойдет на нет, и 1 сентября дети смогут начать учиться в обычном формате.

Но, как мы видим, коронавирус не собирается отступать. Об этом говорят и ежедневные сводки омского оперштаба, где в последние недели количество новых заразившихся стабильно превышает 100 человек. Несмотря на это режим самоизоляции снят, а в области вводятся новые послабления.

В начале недели на заседании оперштаба обсуждалось начало учебного года. Недавно министр образования Омской области Татьяна Дернова говорила о том, что школы планируют начать работу в очном формате. Пока нет официальных заявлений о том, как именно это будет организованно и какие меры обяжут соблюдать учителей и учеников. Возможно, ношение масок станет обязательным и появится третья смена. Общих перемен не будет, время начала занятий сделают разным, чтобы развести потоки детей. Не будет работать в этом году и продленка.

Заявление о формате обучения в школах в эфире "Россия 24" сделал губернатор Омской области Александр Бурков. Он сообщил, что с 1 сентября у родителей появится возможность выбрать форму обучения для своего ребенка. Омичи смогут сами решить, пойдет ли ребенок на уроки в классе или же останется дома на дистанционке. Если выберут второй вариант, то для ребенка разработают план занятий и сроки аттестации.

Как утверждают в омском правительстве, такие меры могут помочь обезопасить семьи, где вместе с детьми проживают пожилые люди. Ведь школьники могут стать потенциальными переносчиками коронавируса. Они переносят заболевание легко, а для людей старшего поколения оно может стать фатальным.

Также на рассмотрении находится вопрос о проведении праздничных линеек 1 сентября. Их планируют провести только для 1, 9 и 11 классов, но никого кроме детей и учителей туда не пустят. В минобре не исключают, что от них откажутся вовсе, если эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшится. В случае нового всплеска коронавируса в ведомстве оставляют за собой право вернуть дистанционное обучение в школах в полном объеме.