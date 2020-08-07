В Омской области ипотека станет доступнее

Ипотека станет доступнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередные меры для повышения доступности ипотеки приняли в омском правительстве. Власти договорились с ПАО Сбербанк о снижении ставок по кредитам. На льготных условиях оформить ипотеку смогут сразу 10 категорий граждан, которые являются получателями мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий.

- молодые семьи;

- молодые специалисты;

- многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 года;

- граждане, изъявившие желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, граждане Российской Федерации, проживающие на сельских территориях или строящие (приобретающие) жилое помещение на сельских территориях;

- участники, инвалиды Великой Отечественной войн, члены семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- медицинские работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области;

- граждане, получившие сертификат на областной материнский (семейный) капитал.

Соглашение о снижении ипотечных ставок подписали губернатор Александр Бурков и управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов. Стороны договорились объединить усилия для развития жилищного кредитования в регионе и повышения доступности недвижимости для нуждающихся. Ставка будет снижена на 0,5%.

У молодых семей появилась отличная возможность приобрести жилье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали в региональном Минэкономики, компенсировать снижение ставки будет Сбербанк. В 2020 году воспользоваться правом предоставления ипотечных жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой в Сбербанке смогут более 300 семей.

- Сегодня федеральные и региональные власти ведут системную работу, направленную на повышение доступности ипотечных кредитов для населения. За счет средств областного бюджета мы снизили ставку на три процентных пункта по программе Банка ДОМ.РФ, которую реализует Омская региональная ипотечная корпорация. К повышению доступности займов подключаются банки. Считаю это необходимым сотрудничеством банковского сектора и областных властей, – сказал губернатор Александр Бурков.

Управляющий омским отделением ПАО Сбербанк уверен, что жители оценят ипотеку на новых условиях.

- Мы рады предложить жителям региона эту программу и надеемся, что она поможет не одной сотне омских семей уже в этом году приобрести недвижимость на выгодных условиях, не откладывая долгожданную покупку, - отметил Сергей Коновалов.