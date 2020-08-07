Появилась карта выбросов: Омичи месяц дышали пятью вредными веществами

Желтым цветом на карте обозначены районы с повышенным уровнем загрязнений, оранжевым с высоким уровнем. Фото: Обь-Иртышское управление по гидрометеметеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жители Омска часто жаловались на неприятные запахи, появляющиеся в разных районах города в июле. Сообщения поступали из всех районов города.

В омском Обь-Иртышском метеоцентре составили подробную карту загрязнений воздуха за прошедший месяц. Основой послужили данные мониторинга и экспертиз по жалобам горожан. В разных районах города метеорологи выявили разные загрязняющие вещества.

В Центральном округе выявили выбросы оксида углерода и хлороводорода;

В Октябрьском хлороводорода и формальдегида;

В Советском хлороводорода, формальдегида и фенола;

В Кировском хлороводорода и оксида углерода;

В Ленинском этилбензола.

Во всех районах, по данным Обь-Иртышского гидромецентра, на протяжении месяца фиксировалось повышенное содержание загрязняющих веществ(желтый цвет на карте), а в Кировском округе значение загрязнений достигало высоких отметок (оранжевый цвет на карте).

Напомним, что накануне омичи массово жаловались на резкий запах газа во всех районах города, который мешал спать. По фактам обращений проводятся проверки, ситуацию уже прокомментировал министр экологии Омской области Илья Лобов.