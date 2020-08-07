Под Омском построят новую крытую площадку для хоккея

Это позволит местным жителям заниматься спортом в комфортных условиях. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В селе Красный Яр Любинского района продолжается строительство крытой хоккейной площадки. Она станет дополнением для местного стадиона «Дружба». Сейчас на территории есть футбольное поле с натуральной травой, беговая дорожка, крытый манеж для игровых видов спорта, а также небольшой скейт-парк. Объект возводится по региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

- Каркасно-тентовый хоккейный корт возводится в рамках реализации еще одного проекта «Моногород – поселок Красный Яр», Окончание строительства планируется на октябрь 2020 года. Все работы идут с небольшим опережением графика. Уверен, что и Любинский район, и Красноярское поселение вовремя получат необходимый спортивный объект, - сказал после посещения объекта министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, сейчас подрядчиком уже сделал фундамент, по всему периметру проведена укладка арматуры и залита бетонная стяжка.