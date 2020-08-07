В деле омского следователя-взяточника Оляницкого появились письменные доказательства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело теперь уже бывшего руководителя следственного отдела по Кировскому округу регионального СУ СК Романа Оляницкого передали в суд. Его обвиняют сразу по двум статьям – получении взятки в крупном размере и фальсификации документов.

По версии следствия, Оляницкий через посредника – адвоката Николая Хорошмана – получил двумя частями взятку на общую сумму в 250 тысяч рублей. За это он попытался сфальсифицировать уголовное дело в отношении фигурантки по фамилии Знаменщикова и еще неких неустановленных лиц. Благодаря этому они могли избежать наказания за мошенничество в особо крупном размере и получить куда менее строгое наказание.

Получив «аванс» в 150 тысяч, Оляницкий заставил свою подчиненную Ксению Бычек внести изменения в документы.

Следователь сфальсифицировала материалы уголовного дела, подделав протоколы допроса и исказив содержащуюся в них подлинную информацию, направила уголовное дело в отношении Знаменщиковой в суд с ходатайством о его прекращении и назначении штрафа.

Сейчас уголовное дело – теперь уже в отношении Оляницкого и Хорошмана – также рассматривается в Кировском суде. Им определили меру пресечения на время разбирательств. Экс-следователя отправили в СИЗО, адвоката оставили под домашним арестом.

Сейчас уже несколько заседаний подряд суд изучает письменные доказательства по их делу, рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.