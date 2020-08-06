«Все больше людей носят маски»: Замгубернатора объяснил, почему при росте заболевших в Омске снимают ограничения

Заметные послабления для бизнеса ввели в Омске несмотря на высокий прирост зараженных. Фото: ВКонтакте

Прирост заболеваемости в Омской области продолжает оставаться стабильно высоким. Оперштаб постоянно фиксирует более 100 случаев заражения коронавирусом и практически ежедневно новые летальные случаи. На фоне этих сообщений омичи недоумевают, почему вводят новые послабления в ограничительных мерах. О причинах такого решения рассказал вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

– Больницы сейчас более укомплектованы, чем в начале пандемии, в регионе есть достаточное количество СИЗов (средств индивидуальной защиты), появляется культура поведения у омичей в условиях пандемии – все больше людей носят маски, пользуются санитайзерами. Все ограничения с бизнеса снимаются с условием жесткого контроля мер санитарной безопасности. Важно сохранить баланс между возможностью дать омичам работать, не потерять свое дело и не навредить здоровью, – написал Ушаков в своем Instagram.

Напомним, что последнее заседание оперштаба состоялось в понедельник. На нем был принят очередной пакет послаблений.