Губернатор вручил награды лучшим строителям Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил заслуги более 20 строителей. Фото: Омская Губерния

Профессиональное мастерство и качественный труд работников строительной отрасли сегодня отметил губернатор Омской области Александр Бурков. Отличившимся работникам вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма, а также присудили звания почетных строителей Омской области.

- Все, что вы создаете, сегодня служит нам, а завтра будет служить нашим детям и внукам. Не даром говорят, что зодчество – это главная летопись страны. И сегодня страницы этой летописи в нашем регионе пишут свыше 30 тысяч омичей, которые работают в пяти тысячах организаций отрасли, - отметил в своей речи Бурков.

Губернатор Александр Бурков вручил знак отличия «За служение Омской области» III степени главному механику ЗСЖБ № 6 В. Левенцу и председателю совета директоров Строительно-монтажного треста "Стройбетон" О. Золотову.

Знаки отличия за заслуги в строительстве вручили омским строителям накануне профессионального праздника. Фото: Омская Губерния

Почетного звания "Заслуженный строитель Омской области" распоряжением Губернатора удостоены слесарь ремонтник завода крупнопанельного домостроения О. Момзиков. Еще более двух десятков человек награждены за профессиональные заслуги почётными грамотами Правительства Омской области и благодарственными письмами Губернатора.

К поздравлениям присоединился и спикер Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский, вручивший благодарственные письма областного парламента.

- Вы - элита строительного комплекса, гордость омской земли. Именно вам мы благодарны за неповторимый облик города, за нашу любовь к нему, за восхищение приезжих тем, что вы смогли создать. Низкий вам поклон, - отметил Владимир Варнавский.