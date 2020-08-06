На бульваре Мартынова в Омске все-таки заменят материалы для тротуаров на более прочные

Фото: «Омск Live»

Омичи снова жалуются на непотребный вид бульвара Мартынова, который только в прошлом году открыли после реконструкции. Напомним, на все работы в общей сложности потратили около 50 млн рублей, но уже несколько раз там приходилось устранять недочеты.

Главная головная боль подрядчика и чиновников – тротуарная плитка. Для участка с большой проходимостью выбрали почему-то бруски из хрупкого пластика. Их меняли на новые уже несколько раз, но каждый раз она быстро приходит в негодность. Спустя год и несколько неудачных попыток преобразить бульвар материал, которым будут мостить дорожки все-таки решили заменить.

– На данном объекте подрядчиком выполнения работ по второму этапу благоустройства выступает коммерческая компания ООО «Домострой». Данная организация уже неоднократно восстанавливала поломанные террасные доски и сцену, меняла светильники, – прокомментировали ситуацию в мэрии Омска. – Департамент городского хозяйства совместно с подрядчиком рассматривают другие материалы для оформления пешеходных связей бульвара, так как эти террасные доски не выдерживают нагрузку и воздействие пешеходов, велосипедистов и скейтеров. Отметим, что все работы и конструктивные элементы находятся на гарантийном обслуживании у подрядчиков три года после сдачи объектов в эксплуатацию.