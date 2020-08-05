2020-08-05T07:08:29+03:00
Общество

Расширили список мест, где омичи обязаны соблюдать масочный режим

Об этом стало известно после заседания оперштаба
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Теперь ношение масок стало обязательным не только при поездке в общественном транспорте, но и на остановке.Теперь ношение масок стало обязательным не только при поездке в общественном транспорте, но и на остановке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне в Омске состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Основные его итоги уже известны: в регионе ввели незначительные послабления в ограничительных мерах. Разрешили работать всем магазинам независимо от площади и дали возможность открыться Большереченскому зоопарку, а также музейному комплексу "Старина Сибирская".

Еще одним важным итогом стало расширение списка мест, где горожане обязаны носить маски. Напомним, что обязаны были их надевать во время похода в магазин, поездки на общественном транспорте и при участии в массовых мероприятиях. Теперь ношение средств индивидуальной защиты обязательно и на остановках во время ожидания транспорта. Об этом стало известно из опубликованного на сайте администрации Омской области распоряжения губернатора.

Подобные меры в правительстве объясняют тем, что на остановках часто скапливается так много людей, что есть реальный риск заражения COVID-19. За несоблюдение распоряжения омичей ждут административные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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