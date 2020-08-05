Расширили список мест, где омичи обязаны соблюдать масочный режим
Накануне в Омске состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Основные его итоги уже известны: в регионе ввели незначительные послабления в ограничительных мерах. Разрешили работать всем магазинам независимо от площади и дали возможность открыться Большереченскому зоопарку, а также музейному комплексу "Старина Сибирская".
Еще одним важным итогом стало расширение списка мест, где горожане обязаны носить маски. Напомним, что обязаны были их надевать во время похода в магазин, поездки на общественном транспорте и при участии в массовых мероприятиях. Теперь ношение средств индивидуальной защиты обязательно и на остановках во время ожидания транспорта. Об этом стало известно из опубликованного на сайте администрации Омской области распоряжения губернатора.
Подобные меры в правительстве объясняют тем, что на остановках часто скапливается так много людей, что есть реальный риск заражения COVID-19. За несоблюдение распоряжения омичей ждут административные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU