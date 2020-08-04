2020-08-04T12:38:14+03:00
Общество

В омском оперштабе возобновили очное профессиональное обучение

Более 400 человек смогут продолжить образовательный процесс
Поделиться:
Более 400 человек смогут продолжить образовательный процесс.Более 400 человек смогут продолжить образовательный процесс.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

С марта 400 омичей вынужденно приостановили профессиональное обучение из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, большинство специализаций заточены на практическое обучение. Теперь же по решению омского оперштаба в Омской области возобновляются повышение квалификации и профессиональная переподготовка по очной форме. При этом все занятия пройдут с соблюдением санитарных требований и ограничением количества обучающихся.

- Это позволит продолжить профессиональное обучение по практико-ориентированным программам переподготовки, повышения квалификации. Профобучение организуется для врачей, медсестер, бухгалтеров, инженеров, педагогов, музыкальных руководителей и других. До конца года по направлению центров занятости такое обучение пройдут более 3 тыс. человек", – пояснил зампред омского правительства, глава минтруда и соцразвития Владимир Куприянов.

Профессиональное обучение проходят около 600 официально зарегистрированных безработных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи бьют тревогу из-за вырубки деревьев при реконструкции набережной Оми
В Омской области «сторожевая» кошка сообщила хозяину об угоне машины
Сведения в Федресурс внесет нотариус
В омском оперштабе возобновили очное профессиональное обучение
Омич без денег угнал автомобиль, чтобы добраться к жене домой
«Вся мебель и квартира в золе»: Омичи снова жалуются на едкие выбросы
Подарки в интернет клубе Дары Востока.
В Омске выявили еще 107 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов умерли
Стало известно, кто заменит Шенфельд в омской мэрии
«Я раскаиваюсь!»: Появилось видео допроса «Левобережного маньяка» в Омске
После жалоб жителей в Омске станет больше пунктов мониторинга за выбросами
В омской мэрии произошла еще одна громкая отставка
«Несправедливая потеря»: Главврач омской больницы умер, предположительно, от коронавируса
В Октябрьском округе пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Нарушителя оштрафовали
«Матч ТВ» покажет встречи «Спартак» — «Сочи» и «Ротор» - Зенит»
Стало известно, на что потратил деньги «Левобережный маньяк», нападавший на омичек ради украшений
Губернатор Бурков сделал заявление о начале учебного года в омских школах
Телеканал «Пятница!» возвращает Настю Ивлееву в «Орел и Решку»