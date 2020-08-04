В омском оперштабе возобновили очное профессиональное обучение

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

С марта 400 омичей вынужденно приостановили профессиональное обучение из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, большинство специализаций заточены на практическое обучение. Теперь же по решению омского оперштаба в Омской области возобновляются повышение квалификации и профессиональная переподготовка по очной форме. При этом все занятия пройдут с соблюдением санитарных требований и ограничением количества обучающихся.

- Это позволит продолжить профессиональное обучение по практико-ориентированным программам переподготовки, повышения квалификации. Профобучение организуется для врачей, медсестер, бухгалтеров, инженеров, педагогов, музыкальных руководителей и других. До конца года по направлению центров занятости такое обучение пройдут более 3 тыс. человек", – пояснил зампред омского правительства, глава минтруда и соцразвития Владимир Куприянов.

Профессиональное обучение проходят около 600 официально зарегистрированных безработных.

ИСТОЧНИК KP.RU