2020-08-04T10:59:45+03:00
Общество

В Омске выявили еще 107 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов умерли

Число заболевших с начала пандемии уже перевалило за 7 000 человек
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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За сутки скончались от коронавируса 3 омичей.За сутки скончались от коронавируса 3 омичей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в омском оперштабе выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии заболели 7 209 человек. Количество выздоровевших почти сравнялось с заболевшими и составило за последние сутки 90 человек.

К сожалению, по данным омского оперштаба, список умерших продолжает пополняться каждый день. Сегодня коронавирус унес жизни 3 пациентов. Одним из них оказался главврач Щербакульской районной больницы. Так общее количество смертельных случаев от нового вируса в Омске приближается к новому рубежу и составляет 79 человек.

Под постоянным наблюдением медиков сегодня остаются 1 317 человек, снялись с учета в общем 44 334.

Напомним, что накануне состоялось заседание оперштаба, где, принимая во внимание напряженную эпидемиологическую обстановку, решили продлить режим повышенной готовности в Омске до 19 августа, но ввели некоторые послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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