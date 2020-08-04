В Омске выявили еще 107 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов умерли
За последние сутки в омском оперштабе выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии заболели 7 209 человек. Количество выздоровевших почти сравнялось с заболевшими и составило за последние сутки 90 человек.
К сожалению, по данным омского оперштаба, список умерших продолжает пополняться каждый день. Сегодня коронавирус унес жизни 3 пациентов. Одним из них оказался главврач Щербакульской районной больницы. Так общее количество смертельных случаев от нового вируса в Омске приближается к новому рубежу и составляет 79 человек.
Под постоянным наблюдением медиков сегодня остаются 1 317 человек, снялись с учета в общем 44 334.
Напомним, что накануне состоялось заседание оперштаба, где, принимая во внимание напряженную эпидемиологическую обстановку, решили продлить режим повышенной готовности в Омске до 19 августа, но ввели некоторые послабления.
ИСТОЧНИК KP.RU