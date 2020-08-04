2020-08-04T10:22:53+03:00
Общество

«Я раскаиваюсь!»: Появилось видео допроса «Левобережного маньяка» в Омске

Задержанный полностью признает свою вину [видео]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В ходе допроса "Левобережный маньяк" признался в 3 нападениях.В ходе допроса "Левобережный маньяк" признался в 3 нападениях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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"Левобережного маньяка" задержали в минувшую пятницу. Он нападал на женщин в подъездах и отнимал ценные вещи. Одна из жертв после удара ножом скончалась. 37-летний омич не сопротивлялся, но при задержании отрицал свою причастность к совершенным преступлениям. В ходе беседы с оперативниками он быстро изменил свою позицию и признался в нападениях на женщин.

- Вину признаю полностью и раскаиваюсь, - говорит задержанный.

В пресс-службе УМВД по Омской области, сообщают, что все похищенные вещи нашли в одном из ломбардов Советского округа. На вырученные от продажи драгоценностей деньги мужчина решил проблемы с жильем и даже успел обзавестись новой бытовой техникой.

Все признаю. Омский маньяк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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