«Я раскаиваюсь!»: Появилось видео допроса «Левобережного маньяка» в Омске

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:22:53+03:00

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"Левобережного маньяка" задержали в минувшую пятницу. Он нападал на женщин в подъездах и отнимал ценные вещи. Одна из жертв после удара ножом скончалась. 37-летний омич не сопротивлялся, но при задержании отрицал свою причастность к совершенным преступлениям. В ходе беседы с оперативниками он быстро изменил свою позицию и признался в нападениях на женщин.

- Вину признаю полностью и раскаиваюсь, - говорит задержанный.

В пресс-службе УМВД по Омской области, сообщают, что все похищенные вещи нашли в одном из ломбардов Советского округа. На вырученные от продажи драгоценностей деньги мужчина решил проблемы с жильем и даже успел обзавестись новой бытовой техникой.

Все признаю. Омский маньяк.

ИСТОЧНИК KP.RU