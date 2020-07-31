Сегодня в Омске поймали "Левобережного маньяка", информация о котором появилась в начале недели. Предупреждения о мужчине, нападающем на женщин в районе Левобережья появились в сети после смерти одной из местных жительниц. На нее напали с ножом и сняли золотые украшения. От полученных травм женщина скончалась.

Всерьез омичи забеспокоились, когда подобное нападение повторилось. На женщину напали в лифте ее собственного дома. Омичка тоже лишилась украшений и получила ранения ножом, но осталась жива.

Сегодня в ходе оперативных действий был задержан 37-летний мужчина, которого и подозревают в нападении и убийстве. В его поисках оперативникам помог составленный по видео с камер наблюдения фоторобот. При опросе жители Кировского округа узнали одного из местных наркоманов по фотороботу.

По информации пресс-службы УМВД России по Омской области задержанный действительно оказался наркоманом. Ранее мужчина был неоднократно судим. Сейчас его доставили в отделение полиции для проведение следственных действий. Следственный комитет подготовил ходатайство о заключении подозреваемого под стражу до окончания следственных мероприятий.