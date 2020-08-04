Губернатор Бурков сделал заявление о начале учебного года в омских школах

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:05:45+03:00

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Оперштаб после очередного заседания все-таки ввел ряд послаблений. Разрешили работу абсолютно всех магазинов в торговых центрах, открыли курсы по повышению квалификации и Большереченский зоопарк с музеем "Старина Сибирская".

Сделал губернатор и заявление по поводу начала учебного года. Ранее ходили слухи, что его могут перенести.

- Главное – планируем начать учебный год как для школьников, так и для студентов вузов с 1 сентября, – сказал Александр Бурков.

Правда, по поводу формата обучения губернатор ничего не стал говорить конкретного - дистанционно или очно. Ранее в омском минобре давали понять, что планируют 1 сентября запустить работу школ в обычном режиме. Однако, скорее всего, дети будут учиться в разное время, чтобы развести потоки людей. Не исключено и то, что ношение маски станет обязательным требованием.

ИСТОЧНИК KP.RU