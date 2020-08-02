В Омске «Левобережного маньяка» суд отправил под арест

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:26:00+03:00

Подозреваемый настаивал на запрете съемки в зале суда. Фото: пресс-служба СУ СК по Омской области

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Сегодня избрали меру пресечения для "Левобережного маньяка", державшего в страхе целый район. 37-летнего омича обвиняют в двух нападениях на женщин, одну из которых он убил.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщает, что поддержала прошение следственного комитета о заключении подозреваемого под стражу до окончания следствия. Кировский районный суд принял решение арестовать задержанного на 2 месяца. Также сообщают, что отрицать свою вину он не стал.

Расследование по двум эпизодам продолжается. Напомним, что "левобережного маньяка" обвиняют в убийстве 54-летней женщины на Зеленом бульваре и нападении на 66-летнюю женщину в доме на ул. Степанца.

ИСТОЧНИК KP.RU