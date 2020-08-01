В День города звание почетного гражданина присвоили директору ОмГУПСа

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:40:14+03:00

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Сегодня в сквере имени Дзержинского прошло торжественное вручение атрибутов звания "почетный гражданин Омска". В этом году его присвоили директору ОмГУПСа Галиеву Ильхаму Исламовичу. Решение о присвоении Ильхаму Исламовичу звания почетного гражданина приняли в омском горсовете на открытом голосовании. Об этом рассказал Виктор Корбут, председатель городского совета. Чиновник уточнил, что голосование обычно проводится тайно, но пандемия коронавируса внесла коррективы в работу совета и голосовать пришлось в обычном режиме. - Работая, я не думал о звании и наградах, а честно, как положенно исполнял свои обязанности. Омск давно стал для меня родным. Я живу здесь 53 года, поэтому считаю город своим домом. Мне предлагали работу в Москве и Екатеринбурге, но я выбрал Омск. Поэтому получить награду мне приятно, - делится эмоциями Галиев. Также почетный гражданин Омска поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру при номинации на это звание. В торжественной обстановке мэр омска Оксана Фадина и председатель городского совета Владимир Корбут вручили Ильхаму Галиеву атрибуты почетного гражданина Омска и лично поздравили мужчину с присвоением почетного звания.

ИСТОЧНИК KP.RU