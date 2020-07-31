Доплаты за классное руководство получат 12 тысяч омских педагогов

31 Июль 2020 2020-07-31T10:30:52+03:00

На это из федерального бюджета выделят более 308 миллионов рублей. Фото: пресс-служба правительства Омской области

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По поручению президента с 1 сентября новую меру поддержки получат учителя, которые занимаются классным руководством. Им будут ежемесячно выплачивать надбавки. Ее размер составит 5 тысяч. Дополнительные средства могут получить 12 тысяч омских педагогов. На это из федерального бюджета выделят более 308 миллионов.

- Классный руководитель находится в постоянном, тесном контакте с каждым учеником класса, с его родителями, учителями-предметниками и администрацией. Создать благоприятные условия для развития ребёнка – задача, в первую очередь, классного руководителя, - сказал педагог областного многопрофильного центра развития одаренности № 117 Александр Панов.

При этом региональная выплата за классное руководство в размере 40 рублей на человека за учителями остается. В 2019 году омские педагоги по этой выплате получили около 157 млн рублей. В этом году число школьников несколько больше, поэтому размер региональной выплаты классным руководителям составит 161,2 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU