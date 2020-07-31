В Омске выбросы сероводорода в воздухе в 15 раз превысили норму
Накануне ночью омичи жаловались на неприятный запах в нескольких районах города. Тогда на автоматизированных постах превышений замечено не было, а вот в пробах, взятых передвижной лабораторией, нашли серьезные загрязнения.
В пресс-службе омской прокуратуры сообщают, что выявили превышение содержания в воздухе сероводорода в городе в 1,13 раза, и в 14,88 раз в районе Северо-западного промышленного узла.
По данному факту прокуратура обязала Росприроднадзор провести проверку и выявить предприятия, причастные к загрязнению воздуха. Контролем над ходом проверки будет заниматься омская природоохранная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU