2020-07-31T09:00:54+03:00
Общество

В Омске выбросы сероводорода в воздухе в 15 раз превысили норму

Назначена очередная проверка
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Заниматься очередной проверкой будет РосприроднадзорЗаниматься очередной проверкой будет РосприроднадзорФото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне ночью омичи жаловались на неприятный запах в нескольких районах города. Тогда на автоматизированных постах превышений замечено не было, а вот в пробах, взятых передвижной лабораторией, нашли серьезные загрязнения.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщают, что выявили превышение содержания в воздухе сероводорода в городе в 1,13 раза, и в 14,88 раз в районе Северо-западного промышленного узла.

По данному факту прокуратура обязала Росприроднадзор провести проверку и выявить предприятия, причастные к загрязнению воздуха. Контролем над ходом проверки будет заниматься омская природоохранная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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