В Омске выбросы сероводорода в воздухе в 15 раз превысили норму

31 Июль 2020 2020-07-31T09:00:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне ночью омичи жаловались на неприятный запах в нескольких районах города. Тогда на автоматизированных постах превышений замечено не было, а вот в пробах, взятых передвижной лабораторией, нашли серьезные загрязнения.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщают, что выявили превышение содержания в воздухе сероводорода в городе в 1,13 раза, и в 14,88 раз в районе Северо-западного промышленного узла.

По данному факту прокуратура обязала Росприроднадзор провести проверку и выявить предприятия, причастные к загрязнению воздуха. Контролем над ходом проверки будет заниматься омская природоохранная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU