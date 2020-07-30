Омичи снова жалуются на выбросы в Омске
Не успели в Омске наказать одного виновника выбросов вредных веществ в атмосферу, как горожане снова ощутили неприятный запах. В соцсетях появилось сообщение о том, что на Левом берегу, в Нефтяниках, на Московке и в центре ощутимо пахнет нефтепродуктами.
Автор поста утверждает, что звонил во все инстанции, отвечающие за контроль над выбросами, но трубку никто не брал.
В пресс-службе омского минприроды рассказали, что ночью для забора проб воздуха в Советский и Кировский округ выезжала передвижная эколаборатория. Превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не обнаружено.
- На автоматизированных постах наблюдения по ул. 10 лет Октября, Дмитриева и 4-я Поселковая превышений предельно допустимых концентраций по измеряемым показателям не зафиксировано, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU