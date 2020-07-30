2020-07-30T08:13:47+03:00
Общество

Омичи снова жалуются на выбросы в Омске

Неприятный запах накрыл сразу несколько районов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич всю ночь пытался дозвониться до экологов, но трубку никто не бралОмич всю ночь пытался дозвониться до экологов, но трубку никто не бралФото: ВКонтакте
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Не успели в Омске наказать одного виновника выбросов вредных веществ в атмосферу, как горожане снова ощутили неприятный запах. В соцсетях появилось сообщение о том, что на Левом берегу, в Нефтяниках, на Московке и в центре ощутимо пахнет нефтепродуктами.

Автор поста утверждает, что звонил во все инстанции, отвечающие за контроль над выбросами, но трубку никто не брал.

В пресс-службе омского минприроды рассказали, что ночью для забора проб воздуха в Советский и Кировский округ выезжала передвижная эколаборатория. Превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не обнаружено.

- На автоматизированных постах наблюдения по ул. 10 лет Октября, Дмитриева и 4-я Поселковая превышений предельно допустимых концентраций по измеряемым показателям не зафиксировано, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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