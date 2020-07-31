Силовики впервые официально прокомментировал дело омского «левобережного маньяка»
Первые сообщения о "маньяке" появились в сети несколько дней назад. Люди сообщали о нескольких жертвах в Омске в районе Левобережья. Тогда в полиции подтвердили лишь два случая нападений на женщин, одно со смертельным исходом,а по время второго пострадавшая выжила.
Омские полицейские не связывали преступления между собой. Об этом говорит и пресс-служба следственного комитета по Омской области. По их информации один эпизод произошел вечером 21 июля, второй вечером 28 июля. Следователи по-прежнему уверены, что два нападения не связаны между собой.
Также в ведомстве просят омичей быть внимательными и обращают внимание, что в соцсетях гуляет множество фейковых видео и фотороботов преступников. Такой официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU