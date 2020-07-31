2020-07-31T07:50:56+03:00
Общество

Силовики впервые официально прокомментировал дело омского «левобережного маньяка»

В органах по-прежнему отрицают его существование
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На одну из жертв "маньяк" напал в лифтеНа одну из жертв "маньяк" напал в лифтеФото: ВКонтакте
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Первые сообщения о "маньяке" появились в сети несколько дней назад. Люди сообщали о нескольких жертвах в Омске в районе Левобережья. Тогда в полиции подтвердили лишь два случая нападений на женщин, одно со смертельным исходом,а по время второго пострадавшая выжила.

Омские полицейские не связывали преступления между собой. Об этом говорит и пресс-служба следственного комитета по Омской области. По их информации один эпизод произошел вечером 21 июля, второй вечером 28 июля. Следователи по-прежнему уверены, что два нападения не связаны между собой.

Также в ведомстве просят омичей быть внимательными и обращают внимание, что в соцсетях гуляет множество фейковых видео и фотороботов преступников. Такой официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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