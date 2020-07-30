2020-07-30T18:24:56+03:00
Общество

Мэр обсудила проекты благоустройства омских территорий

Очередное заседание архитектурно-градостроительного совета с участием мэра Оксаны Фадиной прошло в режиме видеоконференции
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Мэр обсудила проекты благоустройства омских территорий.Мэр обсудила проекты благоустройства омских территорий.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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В феврале этого года были подведены итоги народного голосования за те проекты, которые будут благоустроены в ближайшие два года в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это - городская станция юннатов, сквер у ДК «Звездный», сквер на площади «Звезда» по улице 1-й Красной Звезды, сквер «Рубиновая мечта» в Октябрьском округе, бульвар А.К. Веретено. Главы округов совместно с проектировщиками рассказали, какие решения по благоустройству планируется воплотить в жизнь на этих пространствах.

Первым объектом, который обсуждали участники видеоконференции, стала городская станция юннатов – одна из старейших рекреационных зон города, место, имеющее большой опыт в традиции в области эколого-биологического образования и воспитания детей. Планы по благоустройству этой территории масштабные: сделать новую входную группу со стороны ул. Жукова и еще одну со стороны Ермака, парковку, пешеходные дорожки, ограждение, новые вольеры, экотропу с тематическими станциями, установить малые архитектурные формы, реконструировать фонтан, сделать теплое помещение для продажи билетов и санузел. Делать все это предстоит в два этапа и мэр обратила внимание, что при проработке проектов необходимо, чтобы их сметы соответствовали лимитам и не возникли ситуации, когда придется перераспределять средства из смет других округов.

Активное обсуждение вызвал проект благоустройство территории возле дворца культуры и молодежи «Звездный». Проект масштабный, в который только на первом этапе в 2021 году необходимо будет вложить 45 млн рублей. Кроме того, он должен нести еще и особую культурную миссию. Поэтому кураторство над этим проектом мэр поручила департаменту культуры. Здесь должны появиться особые объекты, соответствующие теме космоса – например, парад планет, а с другой стороны сохранить исторические нюансы – водный каскад.

Во время обсуждения сквера на площади «Звезда» по улице 1-й Красной Звезды мэр предложила усилить озеленение, добавить газоны.

Интересная история, связана со сквером «Рубиновая мечта». Эта территория сложилась полустихийно, как некая зеленая зона, примыкающая к зданиям и административным помещениям. Ее также будут благоустраивать в два этапа и на первом, в будущем году предполагается вложить 22 млн рублей. Кстати, название этому парку дели жители, назвав его «Рубиновая мечта». Чтобы подчеркнуть тематическую направленность парка, там будут сделаны наклонные клумбы, выполненные в красном цвете в форме кристаллов рубина. Оксана Фадина обратила внимание на то, что по опыту строительства и ввода в эксплуатацию детских садов, надо обратить внимание на соответствие твердости покрытия нормам пожарной безопасности.

Особое внимание мэра привлек план благоустройства бульвара А.К. Веретено в Кировском административном округе. Дело в том, что здесь расположено небольшое озеро, которое в жаркие дни привлекает жителей Левобережья и через него предполагается сделать мост, чтобы он закольцевал пешеходную и велосипедные зоны. Поэтому Оксана Фадина обратилась к главе окружной администрации:

- Наша с вами задача – обеспечить безопасность водоема, чтобы предотвратить риски, связанные с купанием на воде. Для этого необходимо привлечь департамент общественной безопасности.

Кроме того, на заседании архитектурно-градостроительного совета с участием мэра обсудили, какие еще проекты благоустройства ждут Омск в 2022 году, почему было принято решение работать именно над этими территориями, а также обсудили предложения по конкурсу по формированию комфортной городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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