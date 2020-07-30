2020-07-30T11:18:37+03:00
Общество

Следком прокомментировал слух о поимке «левобережного маньяка» в Омске

Там совершено уже два нападения на женщин
Станислав МУХИН
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Следком завел дав уголовных дела.Следком завел дав уголовных дела.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Левого Берега бьют тревогу: они считают, что у них орудует маньяк. Он нападает на женщин в подъезде с ножом и отбирает ценные вещи. В соцсетях сообщается о 3-4 случаях. В следственном комитете же подтверждают только два нападения: 10 дней назад женщину зарезали в одном из домов Левого Берега, а на днях нападение повторилось совсем рядом от первого места. Во втором случае женщина выжила, хоть и получила ранение.

Некоторые СМИ сообщили о том, что преступника поймали. И якобы ищут его сообщника. В следственном комитете эти слухи опровергли.

- Это неправда. На данный момент никто не пойман. Ведется расследование, - сообщила сайту "Комсомольская правда в Омске" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного комитета Омской области Лариса Болдинова.

Место нападения маньяка в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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