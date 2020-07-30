Губернатор сделал обращение к омским врачам, борющимся с коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T08:02:59+03:00

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Губернатор Александр Бурков дал понять, что его беспокоят цифры заболеваемости коронавирусом в Омской области. Каждые сутки в регионе фиксируют больше 100 случаев. Он признал: ситуация далеко от идеальной, хоть у жителей и начал формироваться коллективный иммунитет.

Александр Бурков поблагодарил врачей, трудящихся в "красной зоне" за тяжелую работу. Губернатор обратился к медикам:

- Я хотел бы обратиться к медицинским работникам. К тем, кто работает в лабораториях, в скорой, кто невзирая на усталость спешит на вызов. Все вы настоящие герои! От всей души благодарю вас за то, что вы не падаете духом, не опускаете руки. За ваш профессионализм, терпение и доброту, которые дают нам надежду, - сказал Александр Бурков.

Добавим, что с начала пандемии, по данным омского минздрава, в регионе заразились коронавирусом более 400 врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU