2020-07-30T07:55:56+03:00
Общество

«Коллективный иммунитет постепенно растет»: Омский губернатор сделал заявление о коронавирусе

Ежедневно заражается более 100 сибиряков
Станислав МУХИН
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Количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приближается уже к 7 тысячамКоличество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приближается уже к 7 тысячамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал эпидемиологическую обстановку в регионе. Он признал: ситуация далека от идеальной, а цифры оперштаб совсем не радуют. Количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приближается уже к 7 тысячам. За все время от COVID-19 умерли 65 омичей.

В связи с этим губернатор обратился к жителям. Он еще раз напомнил о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

- Пока статистика по коронавирусу нас, к сожалению, не радует. Но за цифрами всегда стоят факты. В день сегодня в Омской области фиксируется порядка 100 заболевших, - сказал Александр Бурков. - К счастью, большая часть - бессимптомные случаи. Люди сегодня приходят в лаборатории для тестов семьями, трудовыми коллективами. И мы видим, что коллективный иммунитет постепенно растет, но это не повод расслабляться и игнорировать масочный режим, а также социальную дистанцию.

Обратился глава региона и к жителям.

- Я обращаюсь к омичам: берегите себя, своих близких и наших медицинских рабочих, - сказал он.

Добавим, что с начала пандемии коронавирусом заразились, по официальным данным, 408 медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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