2020-07-29T11:35:17+03:00
Общество

Мэр поздравила почетного гражданина Омска с днем города

Актер Омского академического театра драмы Валерий Алексеев принимал поздравления от мэра Омска Оксаны Фадиной.
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Оксана Фадина пожелала актеру и всей труппе Омского драматического театра терпения и благополучия.Оксана Фадина пожелала актеру и всей труппе Омского драматического театра терпения и благополучия.Фото: Лариса ЛОСКУТОВА
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Накануне праздника Дня города получил поздравления от городской администрации очередной почетный житель Омска. Эта практика в мэрии стала традицией. Актер Омского академического театра драмы Валерий Алексеев принимал поздравления от мэра города Омска Оксаны Фадиной, причем не только с наступающим днем города, но и прошедшим днем рождения.

- Я хочу поблагодарить вас за удивительный вклад, за то уникальное чудо, которое вы дарите омичам, - сказала Оксана Николаевна. – Вы – признанный талант. Вы дарите зрителям удовольствие, чувства, переживания, эмоции, за что омичи вам очень признательны. Здоровья, долгих лет.

Оксана Фадина пожелала актеру и всей труппе Омского драматического театра терпения и благополучия, а Омску – чтобы театр и дальше радовал нас омичей новыми постановками.

- Приятно, когда руководители города помнят и любят своих актеров, - сказал в ответном слове Валерий Алексеев. – Когда ты 50 лет работаешь в театре, это очень трогательно, до слез. Я уже соскучился по театру, никогда в жизни не было, чтобы я 3-4 месяца сидел дома. Ты должен идти на сцену, отдавать энергию, а когда ты ее отдаешь, зрители тебе ее возвращают и ты этим подпитываешься. И когда этого нет, это очень тяжело. Надеюсь, что мы выйдем из этого состояния и будем создавать новые спектакли.

По окончании церемонии награждения Оксана Фадина предложила Валерию Алексееву войти в состав комиссии профессионалов, которые будут отбирать кандидатов на включение в резерв управленческих кадров на высшие должности муниципальной службы в городской администрации, поскольку человек с таким жизненным и профессиональным опытом может тонко почувствовать настроения кандидатов и оценить их желание работать на благо Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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