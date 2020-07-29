2020-07-29T09:10:17+03:00
Общество

В следкоме назвали фейком фоторобот «левобережного маньяка», который омичи рассылают в соцсетях

Силовики пока не связывают два нападения с одним и тем же преступником
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В следственном комитете называют все фото и видео с "маньяком" фейкамиВ следственном комитете называют все фото и видео с "маньяком" фейкамиФото: Олег ЗОЛОТО
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В соцсетях омичи активно постят нетолько сообщения о новых нападениях маньяка, но и фото предполагаемого "маньяка", а также видео, на которые он попал.

В пресс-службе следственного комитета утверждают, что никакого отношения к происшествиям на Левом берегу эти фотографии и видео не имеют.

- Когда у нас будет готовый фоторобот и мы посчитаем, что помощь жителей нам действительно нужна, мы обязательно разместим фоторобот в Интернете. Пока же следствие продолжается, - рассказали в ведомстве.

Также правоохранители добавили, что действительно располагают записью, на которую попал нападавший на женщину в лифте, но она пока нигде не публиковалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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