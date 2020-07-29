В следкоме назвали фейком фоторобот «левобережного маньяка», который омичи рассылают в соцсетях
В соцсетях омичи активно постят нетолько сообщения о новых нападениях маньяка, но и фото предполагаемого "маньяка", а также видео, на которые он попал.
В пресс-службе следственного комитета утверждают, что никакого отношения к происшествиям на Левом берегу эти фотографии и видео не имеют.
- Когда у нас будет готовый фоторобот и мы посчитаем, что помощь жителей нам действительно нужна, мы обязательно разместим фоторобот в Интернете. Пока же следствие продолжается, - рассказали в ведомстве.
Также правоохранители добавили, что действительно располагают записью, на которую попал нападавший на женщину в лифте, но она пока нигде не публиковалась.
ИСТОЧНИК KP.RU