Стало известно о состоянии омички, на которую напал «левобережный маньяк»
Накануне соцсети всколыхнуло сообщение о маньяке, орудующем на Левом берегу Омска. Сегодня стало известно о новом нападении "маньяка" на женщину в лифте. Как сообщал аноним в посте, ее увезли в больницу.
В пресс- службе следственного комитета подтвердили факт нападения и рассказали о состоянии пострадавшей.
- Вчера вечером на Левом берегу произошло нападение на женщину. Она осталась жива, сейчас пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает, - прокомментировали в ведомстве.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU