Стало известно о состоянии омички, на которую напал «левобережный маньяк»

29 Июль 2020 2020-07-29T09:07:43+03:00

Нападение произошло, когда женщина в собственном дома зашла в лифт и поднималась в квартиру Фото: ВКонтакте

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Накануне соцсети всколыхнуло сообщение о маньяке, орудующем на Левом берегу Омска. Сегодня стало известно о новом нападении "маньяка" на женщину в лифте. Как сообщал аноним в посте, ее увезли в больницу.

В пресс- службе следственного комитета подтвердили факт нападения и рассказали о состоянии пострадавшей.

- Вчера вечером на Левом берегу произошло нападение на женщину. Она осталась жива, сейчас пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает, - прокомментировали в ведомстве.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU