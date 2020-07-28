Омский губернатор лично проверил ход реконструкции дороги

28 Июль 2020 2020-07-28T13:44:35+03:00

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На баланс правительства Омской области магистраль в микрорайоне Большие Поля приняли по поручению губернатора. Сейчас там ведется масштабная реконструкция. На эту улицу давно жаловались жители - в какой-то момент тяжело по ней было проехать даже грузовым машинам. И Александр Бурков услышал просьбы омичей.

Однако ремонт бесхозного объекта на бюджетные средства был невозможен, именно поэтому решено взять ее на баланс областного правительства в январе 2020 года. Как сообщают в пресс-службе омского правительства, после этого данный объект оперативно включили в план ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реконструкцию магистрали выделили 113 миллионов рублей, и работа уже ведется. С ее ходом ознакомился губернатор Александр Бурков, который лично побывал на объекте. Все работы ведутся с применением новых технологий.

На реконструкцию магистрали выделили 113 миллионов рублей.Фото: пресс-служба правительства Омской области

Предстоит полностью отремонтировать участок дороги протяженностью 5 км 571 метр. С асфальтобетоном покрытием рабочие уже закончили, сейчас ведется обустройство обочин с укреплением. Проезжая часть расширена на метр - до 8-ми. Для качественной спайки полос покрытия проложена битумно-полимерная лента, чтобы не образовывались трещины. Проведено освещение - установлено 32 опоры.

- Сейчас мы видим, что пять километров дороги уже готовы, осталось сделать тротуары для наших дачников. Выполнено освещение. Отмечу, - мы с прошлого года все дороги, которые идут через населённые пункты, делаем с освещением. Раньше такого не было, сейчас мы имеем такую дорогу в Чернолучье, на Большие Поля, в Большеречье делаем в этом году и проектируем ещё пару дорог, в том числе, в Муромцево и других населенных пунктах, - сказал губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU