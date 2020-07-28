В омском минздраве объяснили причину очередей из скорых у больниц

28 Июль 2020 2020-07-28T12:46:27+03:00

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Ранее в соцсетях появились жалобы от омичей на слишком длинные очереди из машин скорой помощи с ковидными пациентами. Люди недоумевали, почему так происходит и высказывали опасения, что в больницах просто не могут справиться с таким потоком пациентов.

В пресс-службе минздрава признали: очереди действительно существуют, но бояться их не стоит. В городе работают 4 аппарата КТ в МСЧ № 4, онкологическом диспансере, поликлинике № 2 больницы № 1 им. А. Н. Кабанова и Клиническом диагностическом центре. В ведомстве утверждают, что все больницы, где делают КТ, работают с повышенной нагрузкой, чтобы успеть проверить всех пациаентов с симптомами ОРВИ.

- Нужно понимать, что само проведение компьютерной томографии требует времени. После каждого пациента аппарат нужно обработать, выдача результата тоже занимает определенный временной отрезок. Также иногда необходимо устраивать технологические перерывы, чтобы провести диагностику аппаратов во избежание крупных поломок, – уточнили в омском минздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/792988" frameborder="0"></iframe> Очередь из скорых в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU