«Так вот, почему скорую не дождаться»: В Омске снова заметили очередь из коронавирусных машин «03»

28 Июль 2020 2020-07-28T09:56:16+03:00

Все они привезли пациентов на КТ Фото: Иван МАКЕЕВ

Все они привезли пациентов на КТ [видео]

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Очередную очередь из машин скорой помощи заметили теперь уже на Левом Берегу. Огромная очередь из более, чем десятка машин стояла около поликлиники по проспекту Комарова. Видео появилось в социальных сетях.

- Внутри в поликлинике сидит около 50 человек, - написал автор видео.

Омичи в комментариях разразились гневными тирадами. Многие вспомнили свой неудачный опыт вызова скорой помощи. Время ожидания машин 03 во время пандемии значительно увеличилось.

- Так вот, почему скорую не дождаться! Вот они, где все стоят, - написала под роликом омичка.

Как выяснилось, все эти машины привезли пациентов на КТ. Обычно снимок делают при подозрении коронавируса. В минздраве попросили омичей ее бояться подобных очередей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/792988" frameborder="0"></iframe> Очередь из скорых в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU