2020-07-28T09:56:16+03:00
Общество

«Так вот, почему скорую не дождаться»: В Омске снова заметили очередь из коронавирусных машин «03»

Все они привезли пациентов на КТ [видео]
Станислав МУХИН
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Все они привезли пациентов на КТВсе они привезли пациентов на КТФото: Иван МАКЕЕВ
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Очередную очередь из машин скорой помощи заметили теперь уже на Левом Берегу. Огромная очередь из более, чем десятка машин стояла около поликлиники по проспекту Комарова. Видео появилось в социальных сетях.

- Внутри в поликлинике сидит около 50 человек, - написал автор видео.

Омичи в комментариях разразились гневными тирадами. Многие вспомнили свой неудачный опыт вызова скорой помощи. Время ожидания машин 03 во время пандемии значительно увеличилось.

- Так вот, почему скорую не дождаться! Вот они, где все стоят, - написала под роликом омичка.

Как выяснилось, все эти машины привезли пациентов на КТ. Обычно снимок делают при подозрении коронавируса. В минздраве попросили омичей ее бояться подобных очередей.

Очередь из скорых в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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