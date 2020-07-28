«Так вот, почему скорую не дождаться»: В Омске снова заметили очередь из коронавирусных машин «03»
Очередную очередь из машин скорой помощи заметили теперь уже на Левом Берегу. Огромная очередь из более, чем десятка машин стояла около поликлиники по проспекту Комарова. Видео появилось в социальных сетях.
- Внутри в поликлинике сидит около 50 человек, - написал автор видео.
Омичи в комментариях разразились гневными тирадами. Многие вспомнили свой неудачный опыт вызова скорой помощи. Время ожидания машин 03 во время пандемии значительно увеличилось.
- Так вот, почему скорую не дождаться! Вот они, где все стоят, - написала под роликом омичка.
Как выяснилось, все эти машины привезли пациентов на КТ. Обычно снимок делают при подозрении коронавируса. В минздраве попросили омичей ее бояться подобных очередей.
Очередь из скорых в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU